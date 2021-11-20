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Beşiktaş'ın toplam borcu 4 milyar 434 milyon TL - Son Dakika

Beşiktaş'ın toplam borcu 4 milyar 434 milyon TL

20.11.2021 10:47
Beşiktaş'ın toplam borcu 4 milyar 434 milyon TL

Beşiktaş Kulübü'nün borcu, olağan divan kurulunda açıklandı.

Beşiktaş Kulübü'nün borcu, olağan divan kurulunda açıklandı. Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel'in açıkladığı rakamlara göre siyah-beyazlı kulübün toplam borcu 4 milyar 434 milyon 479 bin 747 TL.

Beşiktaş Kulübü'nün gerçekleşen olağan divan kurulu toplantısında Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, siyah-beyazlı kulübün toplam borcunu açıkladı. Tuncel, yaptığı açıklamada Beşiktaş Kulübü'nün kısa vadeli borçlarının 1 milyar 98 milyon 724 bin 166 TL, uzun vadeli borçlarının ise 3 milyar 335 milyon 755 bin 581 TL olduğunu ifade etti. Kulübün toplam borcunun ise 4 milyar 434 milyon 479 bin 747 TL olduğu belirtildi. Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş.'nin toplam borcu 3 milyar 894 milyon 2525 bin 732 TL, Beşiktaş Kulübü Derneği ve bağlı şirketlerinin toplam borcu 540 milyon 227 bin 16 TL olarak ifade edildi. Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş.'nin borcu 31 Ağustos 2021 tarihi itibariyle, Beşiktaş Kulübü Derneği ve bağlı şirketlerin borcu ise 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle hesaplandı. Beşiktaş Kulübü'nün toplam alacağı ise 777 milyon 854 bin 429 TL. Kulübün borç-alacak farkı ise 3 milyar 656 milyon 625 bin 319 TL

(Bozhan Memiş - Bora Akyol - Gökhan Kılınçer/ İHA)

Beşiktaş'ın toplam borcu 4 milyar 434 milyon TL
Beşiktaş'ın toplam borcu 4 milyar 434 milyon TL
Beşiktaş'ın toplam borcu 4 milyar 434 milyon TL
Beşiktaş'ın toplam borcu 4 milyar 434 milyon TL
Beşiktaş'ın toplam borcu 4 milyar 434 milyon TL
Beşiktaş'ın toplam borcu 4 milyar 434 milyon TL
Beşiktaş'ın toplam borcu 4 milyar 434 milyon TL
Beşiktaş'ın toplam borcu 4 milyar 434 milyon TL
Beşiktaş'ın toplam borcu 4 milyar 434 milyon TL
Beşiktaş'ın toplam borcu 4 milyar 434 milyon TL
Beşiktaş'ın toplam borcu 4 milyar 434 milyon TL
Beşiktaş'ın toplam borcu 4 milyar 434 milyon TL
Beşiktaş'ın toplam borcu 4 milyar 434 milyon TL
Beşiktaş'ın toplam borcu 4 milyar 434 milyon TL
Beşiktaş'ın toplam borcu 4 milyar 434 milyon TL
Beşiktaş'ın toplam borcu 4 milyar 434 milyon TL

Türk Lirası, Beşiktaş, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ın toplam borcu 4 milyar 434 milyon TL - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın toplam borcu 4 milyar 434 milyon TL - Son Dakika
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