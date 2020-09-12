Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kadrosu açıklandı

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Georges-Kevin N'Koudou ile lisansı henüz çıkarılmayan Francisco Montero kadroda yer almadı.

Beşiktaş 'ın, Süper Lig'in ilk haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın kadrosu belli oldu.

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