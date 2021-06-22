Şampiyonun sadece 1 golle belirlendiği uzun soluklu lig maratonunun ardından, Galatasaray ve Beşiktaş bu kez de transferde karşı karşıya geldi. Gündemdeki isim ise Alex Teixeira. Çin'den ayrıldıktan sonra boşa çıkan 31 yaşındaki futbolcu, bir süredir Beşiktaş'la görüşme halindeydi. Ancak Siyah- Beyazlılar'ın yıllık ücret ve imza parası teklifi, Sambacı cephesinden kabul görmedi.
Galatasaray'da başkanlık seçimini kazanır kazanmaz Alex Teixeira transferi için devreye giren Burak Elmas'ın hamlesi ise işin rengini bir anda değiştirdi.
Sarı-Kırmızılı kulüp, tecrübeli futbolcunun tüm taleplerini karşılamaya hazır olduğunu menajerine iletti. Şu sıralarda iki kulüp de oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor. Bu transfer kapışmasından hangi tarafın galip çıkacağı ise çok kısa bir süre içinde belli olacak.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'ya Galatasaray da kanca attı - Son Dakika Spor