Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'ya Galatasaray da kanca attı

Şampiyonun sadece 1 golle belirlendiği uzun soluklu lig maratonunun ardından, Galatasaray ve Beşiktaş bu kez de transferde karşı karşıya geldi. Gündemdeki isim ise Alex Teixeira. Çin'den ayrıldıktan sonra boşa çıkan 31 yaşındaki futbolcu, bir süredir Beşiktaş'la görüşme halindeydi. Ancak Siyah- Beyazlılar'ın yıllık ücret ve imza parası teklifi, Sambacı cephesinden kabul görmedi.

BURAK ELMAS'TAN TRANSFER HAMLESİ

Galatasaray'da başkanlık seçimini kazanır kazanmaz Alex Teixeira transferi için devreye giren Burak Elmas'ın hamlesi ise işin rengini bir anda değiştirdi.

PAZARLIK KIZIŞABİLİR

Sarı-Kırmızılı kulüp, tecrübeli futbolcunun tüm taleplerini karşılamaya hazır olduğunu menajerine iletti. Şu sıralarda iki kulüp de oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor. Bu transfer kapışmasından hangi tarafın galip çıkacağı ise çok kısa bir süre içinde belli olacak.