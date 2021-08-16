Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, geç saatlerde İstanbul'a gelecek.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, bonservisi İngiliz ekibi Chelsea'de bulunan 27 yaşındaki santrforu taşıyacak uçağın saat 00.00'da İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacağı belirtildi.
Geçen sezon İngiltere'nin Crystal Palace takımında kiralık olarak forma giyen Batshuayi, Premier Lig'de çıktığı 18 maçta 2 gole imza attı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yaptığı Batshuayi, gece yarısı İstanbul'a gelecek - Son Dakika Spor