Geçen sezon İngiltere'nin Crystal Palace takımında kiralık olarak forma giyen Batshuayi, Premier Lig'de çıktığı 18 maçta 2 gole imza attı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, bonservisi İngiliz ekibi Chelsea 'de bulunan 27 yaşındaki santrforu taşıyacak uçağın saat 00.00'da İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacağı belirtildi.

Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yaptığı Batshuayi, gece yarısı İstanbul'a gelecek - Son Dakika Spor

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