Beşiktaş'ın transfer için İstanbul'a getirdiği Emir Umit kimdir, kaç yaşındadır? - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ın transfer için İstanbul'a getirdiği Emir Umit kimdir, kaç yaşındadır? - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ın transfer için İstanbul'a getirdiği Emir Umit kimdir, kaç yaşındadır?

6 saat önce

Beşiktaş, ilk transferi gerçekleştiriyor.

Beşiktaş'ın transfer için İstanbul'a getirdiği Emir Umit kimdir, kaç yaşındadır?, System.String[]

Beşiktaş, ilk transferi gerçekleştiriyor. Transfer için uzun zamandır izlediği Emir Umit'i İstanbul'a getiren siyah beyazlıların kısa süre içinde genç futbolcuyla sözleşme imzalaması bekleniyor.Peki Beşiktaş'ın büyük umutlarla kadrosuna katması beklenen Emir Umit kimdir?


TÜRKİYE PASAPORTU VAR


Belçika'da doğan Emir Umit'in Türkiye pasaportu da mevcut. Kosova vatandaşı olan 19 yaşındaki stoper, her iki ayağını da kullanabiliyor. Asıl mevkiisi stoper olan Emir Umit, zaman zaman önlibero pozisyonunda da oynayabiliyor.


1.87 boyundaki stoper, hızlı yapısı ve topu oyuna iyi sokması ile dikkatleri üzerine çekti.


BELÇİKA'DA FUTBOLA BAŞLADI


Belçika'nın Namur takımında futbola başlayan Emit Umit, sezon başında Kosova'nın FC Llapi takımına transfer olmuştu. Umit'in takımıyla sözleşmesi 2021 yılında sona eriyordu. Gelecek vaadeden oyunculardan birisi olan Emir Umit, henüz Milli Takım seviyesinde ise oynamadı.


İstanbul, Beşiktaş, Belçika, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:19 
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