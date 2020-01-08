Beşiktaş'ın transfer listesindeki Musa Barrow, Bologna'ya yakın! - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ın transfer listesindeki Musa Barrow, Bologna'ya yakın! - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ın transfer listesindeki Musa Barrow, Bologna'ya yakın!

6 saat önce

Beşiktaş'ın forvet transferi için listesine aldığı Atalanta'nın golcüsü Musa Barrow için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş'ın transfer listesindeki Musa Barrow, Bologna'ya yakın!, System.String[]

Beşiktaş'ın forvet transferi için listesine aldığı Atalanta'nın golcüsü Musa Barrow için yeni bir iddia ortaya atıldı.


İtalya basınında yer alan habere göre; Musa Barrow'un menajeri, Bologna Sportif Direktörü Walter Sabatini ile uzun süredir transfer görüşmesi yapıyor.


ATALANTA İLE BOLOGNA ANLAŞTI


Haberde; Atalanta ile Bologna'nın anlaşmaya vardığı ve transferin kısa süre içerisinde netleşmesinin beklendiği vurgulandı.


Atalanta'da bu sezon 8 maça çıkan 21 yaşındaki Gambiyalı futbolcu, 2 asist yaptı.


Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, bültendeki maçları değerlendirdi...


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Beşiktaş, Atalanta, Bologna, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 07:16 
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