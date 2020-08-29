Beşiktaş'ın transferde 4 bombası: Kalinic, Montero, Santon ve Gökhan Töre

Spor Arena - İsmail Er | PAOK yenilgisi sonrası "Acilen üç transfer yapmalıyız" diyen Beşiktaş Kulüp Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi düğmeye bastı. Selanik deplasmanı dönüşü yöneticiler Emre Kocadağ, Erdal Torunuğulları ve teknik direktör Sergen Yalçın ile bir kriz toplantısı yapan Başkan Çebi, Yalçın'ın raporu rapor doğrultusunda dört isme teklif götürdü: Milli forvet Gökhan Töre, İspanyol stoper Francisco Montero, Hırvat golcü Nikola Kalinic ve İtalyan sağ bek Davide Santon. Tüm görüşmeler olumlu başladı.

GÖKHAN TÖRE'YE KARŞILIK FUTBOLCU

Bu isimlerden Gökhan Töre dün Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek siyah beyazlılarla her konuda anlaşma sağladı. Beşiktaş'ta daha önce de forma giyen, önceki sezon sonunda kontratının bitmesi sonrasında Yeni Malatyaspor'a imza atan milli futbolcu burada 28 maçta 2 gol ve 4 asistlik performans ortaya koymuştu. 28 yaşındaki kanat oyuncusunun Yeni Malatyaspor'la 1 yıllık sözleşmesi daha bulunuyor. Doğu Anadolu ekibinin Töre'ye karşılık takasla bir futbolcu istediği öğrenildi.

ATLETICO MADRID'E İKİ TEKLİF BİRDEN

Beşiktaş'ın forvetteki hedefiyse Nikola Kalinic... Geçen sezon AS Roma'da kiralık oynayan 32 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın 1.8 milyon Euro maaş artı bonus şeklindeki teklifini kabul etti. Siyah beyazlı yönetim, futbolcunun bonservisini elinde tutan Atletico Madrid'e teklifte bulundu. Gündemdeki bir diğer isim olan stoper Francisco Montero ile de büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Yönetim, Atletico Madrid'e 1+1 yıllık kiralık olarak teklif sunarken oyuncuya da 750 bin Euro maaş önerdi.

İTALYANLARA GÖRE SANTON 'TAMAM'

Sağ bek bek mevkiinde sıkıntı yaşayan siyah beyazlılar bu bölgedeki sorunu Davide Santon'la çözmek istiyor. AS Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca tarafından yeni sezonra kadroda düşünülmeyen 29 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'ın teklifini kabul etti. İtalyan basınında çıkan haberlere göre de tecrübeli oyuncu İstanbul'a gelmek istiyor. Roma ile daha iki yıl sözleşmesi bulunan ve 4 milyon Euro değer biçilen Santon için öncelikle kiralama formülü düşünülüyor.