Rachid Ghezzal, yeniden Beşiktaş'ta! Geçen sezon kiralık oynadığı Siyah-Beyazlılar'da çifte kupa sevinci yaşayan Cezayirli oyuncu, uzun uğraşların ardından bonservisiyle kadroya katıldı. Şampiyonluğun en büyük mimarlarından Ghezzal için Leicester City'ye 3.2 milyon euro ödemeye yapılacak.
Rachid Ghezzal, performansa bağlı ek ödemelerle Beşiktaş'tan yaklaşık 3 milyon euroya yakın maaş alacak. Yarın İstanbul'a gelecek Ghezzal, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.
Ghezzal, geçen sezon Beşiktaş formasıyla 35 karşılaşmada 8 gol attı, 18 asist yaptı. Özellikle ligin son bölümünde Aboubakar'ın yokluğunda takımı sırtlayan isim Ghezzal'dı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ın transferleri tek tek geliyor! Rachid Ghezzal, artık Siyah-Beyazlı takımın futbolcusu - Son Dakika Spor