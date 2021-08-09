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Beşiktaş'ın transferleri tek tek geliyor! Rachid Ghezzal, artık Siyah-Beyazlı takımın futbolcusu - Son Dakika

Beşiktaş'ın transferleri tek tek geliyor! Rachid Ghezzal, artık Siyah-Beyazlı takımın futbolcusu

09.08.2021 13:44

Kara Kartal'dan yılan hikayesine dönüşen Rachid Ghezzal transferi, nihayet olumlu bitti. 29 yaşındaki Cezayirli futbolcu, yarın Beşiktaş için İstanbul'a ayak basacak. Teixeira dışında Ghezzal'ın da olumlu sonuçlanması Sergen Yalçın ve taraftarın yüzünü güldürdü.

Rachid Ghezzal, yeniden Beşiktaş'ta! Geçen sezon kiralık oynadığı Siyah-Beyazlılar'da çifte kupa sevinci yaşayan Cezayirli oyuncu, uzun uğraşların ardından bonservisiyle kadroya katıldı. Şampiyonluğun en büyük mimarlarından Ghezzal için Leicester City'ye 3.2 milyon euro ödemeye yapılacak.

3 MİLYON EURO MAAŞ

Rachid Ghezzal, performansa bağlı ek ödemelerle Beşiktaş'tan yaklaşık 3 milyon euroya yakın maaş alacak. Yarın İstanbul'a gelecek Ghezzal, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.

Beşiktaş'ta uçak seferleri bitmiyor! Rachid Ghezzal, artık Siyah-Beyazlı takımın futbolcusu

LİGİ ALTÜST ETTİ

Ghezzal, geçen sezon Beşiktaş formasıyla 35 karşılaşmada 8 gol attı, 18 asist yaptı. Özellikle ligin son bölümünde Aboubakar'ın yokluğunda takımı sırtlayan isim Ghezzal'dı.

Beşiktaş'ın transferleri tek tek geliyor! Rachid Ghezzal, artık Siyah-Beyazlı takımın futbolcusu

Rachid Ghezzal, İstanbul, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın transferleri tek tek geliyor! Rachid Ghezzal, artık Siyah-Beyazlı takımın futbolcusu - Son Dakika Spor


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