BEŞİKTAŞ TRİBÜN LİDERLERİNDEN SEYİT SUBAŞI SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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BEŞİKTAŞ TRİBÜN LİDERLERİNDEN SEYİT SUBAŞI SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ

26.08.2022 10:05
BEŞİKTAŞ TRİBÜN LİDERLERİNDEN SEYİT SUBAŞI SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ

BEŞİKTAŞ'ın tribün liderlerinden Seyit Subaşı (45), Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinin kafesinde silahla vuruldu.

BEŞİKTAŞ'ın tribün liderlerinden Seyit Subaşı (45), Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinin kafesinde silahla vuruldu. Ağır yaralanan Subaşı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken şüpheli Mustafa Y. (33) olay yerinin 50 metre yakınında yakalandı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Bayrampaşa'da alışveriş merkezindeki kafede meydana geldi. Arkadaşlarıyla kafede oturan Seyit Subaşı, silahlı saldırıya uğradı. Subaşı'nın kanlar içinde kaldığını görenler polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Sağlık ekipleri Subaşı'yı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Subaşı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Polis ekipleri ise saldırıyı düzenleyen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Silahlı saldırgan Mustafa Y., olay yerinin 50 metre yakınında gözaltına alındı. Şüphelinin emniyette verdiği ifadede, Beşiktaş taraftarı olduğunu, Beşiktaş-Karagümrük maçında amigoluk yapan Seyit Subaşı ile tartıştıklarını, maç sonrası Maçka Parkı'nda Subaşı'nın kendisine silahla bir el ateş ettiğini ancak isabet ettiremediğini söyledi. Şüphelinin ifadesinin devamında Subaşı'yı alışveriş merkezinde görünce kendisinin ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yerde yatan Subaşı'ya sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anlar yer alıyor.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel BEŞİKTAŞ TRİBÜN LİDERLERİNDEN SEYİT SUBAŞI SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ TRİBÜN LİDERLERİNDEN SEYİT SUBAŞI SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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