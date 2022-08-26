Bayrampaşa'da alışveriş merkezindeki kafede dün akşam arkadaşlarıyla oturan Seyit Subaşı, silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Subaşı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, saldırgan Mustafa Y., olay yerinin 50 metre yakınında gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › BEŞİKTAŞ TRİBÜN LİDERLERİNDEN SEYİT SUBAŞI'NIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SALDIRI KAMERADA - Son Dakika

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