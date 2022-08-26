BEŞİKTAŞ TRİBÜN LİDERLERİNDEN SEYİT SUBAŞI'NIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SALDIRI KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

BEŞİKTAŞ TRİBÜN LİDERLERİNDEN SEYİT SUBAŞI'NIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SALDIRI KAMERADA

26.08.2022 20:15
BEŞİKTAŞ TRİBÜN LİDERLERİNDEN SEYİT SUBAŞI'NIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SALDIRI KAMERADA

BEŞİKTAŞ'ın tribün liderlerinden Seyit Subaşı'nın (45), Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinin kafesinde öldürüldüğü silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

BEŞİKTAŞ'ın tribün liderlerinden Seyit Subaşı'nın (45), Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinin kafesinde öldürüldüğü silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bayrampaşa'da alışveriş merkezindeki kafede dün akşam arkadaşlarıyla oturan Seyit Subaşı, silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Subaşı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, saldırgan Mustafa Y., olay yerinin 50 metre yakınında gözaltına alındı.

SALDIRI ANI KAMERADASilahlı saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, saldırganın arkadaşlarıyla kafede oturan Subaşı'ya silahla ateş ettiği ve Subaşı'nın vurulduktan sonra yere yığıldığı yer alıyor. Kafedekilerin korkuyla etrafa kaçıştıkları görülüyor.

YORUMLAR
500
Bayrampaşa'da bir aracın ambulansa yol vermediği anlar kameraya yansıdı Bayrampaşa'da bir aracın ambulansa yol vermediği anlar kameraya yansıdı Belçika'da minibüs restoranın bahçesine daldı Belçika'da minibüs restoranın bahçesine daldı
Kaynak: DHA

Bayrampaşa, alışveriş, Subaşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEŞİKTAŞ TRİBÜN LİDERLERİNDEN SEYİT SUBAŞI'NIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SALDIRI KAMERADA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:40 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez güzel haberi verdi: Ordu'da ve Ünye'de birer kuyu planlıyoruz
19:19 Trabzonspor'un rakibi Kızılyıldız'da teknik direktör Dejan Stankovic istifa etti!
18:03 Fenerbahçeli taraftarlar Dinamo Kiev eşleşmesinin ardından efsane dizi Ezel'den aynı sahneyi paylaşıyor
17:48 Brezilya'dan gelen ve İzmir'de sökülmesi planlanan asbestli geminin Türk kara sularına girişine izin verilmedi
17:42 Zafer Partisi lideri Özdağ'dan katıldığı cuma namazında hutbe okuyan imama Atatürk tepkisi: Rahmet okumayacak mıyız?
17:33 Umut Bozok, Galatasaray'a imza atmaya çok yakın! Menajeri Türkiye'ye geliyor
17:14 Şarkıcı Gülşen, tutuklama kararına itiraz ederek üst mahkemeye başvuruda bulundu
16:55 Antalya'da bir aile cep telefonuyla oynamaya dalan çocuklarını otobüste unuttu
16:47 İstanbul'un göbeğinde kurşun yağmuru! 18 yaşındaki genç sokak ortasında hayatını kaybetti
16:45 Efsane kaleci Volkan Demirel'in kura toplarıyla mücadelesi törene damga vurdu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 20:15:09. #1.13#
SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ TRİBÜN LİDERLERİNDEN SEYİT SUBAŞI'NIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SALDIRI KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement