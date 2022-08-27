BEŞİKTAŞ TRİBÜN LİDERLERİNDEN SEYİT SUBAŞI'NIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SALDIRI KAMERADA - Son Dakika
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BEŞİKTAŞ TRİBÜN LİDERLERİNDEN SEYİT SUBAŞI'NIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SALDIRI KAMERADA

27.08.2022 10:56
BEŞİKTAŞ TRİBÜN LİDERLERİNDEN SEYİT SUBAŞI'NIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SALDIRI KAMERADA

BEŞİKTAŞ'ın tribün liderlerinden Seyit Subaşı'nın (45), Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinin kafesinde öldürüldüğü silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

BEŞİKTAŞ'ın tribün liderlerinden Seyit Subaşı'nın (45), Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinin kafesinde öldürüldüğü silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bayrampaşa'da alışveriş merkezindeki kafede dün akşam arkadaşlarıyla oturan Seyit Subaşı, silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Subaşı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, saldırgan Mustafa Y., olay yerinin 50 metre yakınında gözaltına alındı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, saldırganın arkadaşlarıyla kafede oturan Subaşı'ya silahla ateş ettiği ve Subaşı'nın vurulduktan sonra yere yığıldığı yer alıyor. Kafedekilerin korkuyla etrafa kaçıştıkları görülüyor.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel BEŞİKTAŞ TRİBÜN LİDERLERİNDEN SEYİT SUBAŞI'NIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SALDIRI KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ TRİBÜN LİDERLERİNDEN SEYİT SUBAŞI'NIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SALDIRI KAMERADA - Son Dakika
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