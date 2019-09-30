Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında sahasında Wolverhampton ile oynayacağı...
1 saat önce
Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında sahasında Wolverhampton ile oynayacağı karşılaşmayı Avusturyalı hakem Harald Lechner yönetecek.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:38 Kaynak: İHA
Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında sahasında Wolverhampton ile oynayacağı karşılaşmayı Avusturyalı hakem Harald Lechner yönetecek. - İSTANBUL
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