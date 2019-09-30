Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında sahasında Wolverhampton ile oynayacağı...
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Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında sahasında Wolverhampton ile oynayacağı...

1 saat önce

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında sahasında Wolverhampton ile oynayacağı karşılaşmayı Avusturyalı hakem Harald Lechner yönetecek.

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında sahasında Wolverhampton ile oynayacağı..., System.String[]

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında sahasında Wolverhampton ile oynayacağı karşılaşmayı Avusturyalı hakem Harald Lechner yönetecek. - İSTANBUL

Beşiktaş, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:38 Kaynak: İHA
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