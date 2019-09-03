Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın uefa avrupa ligi kadrosu belli oldu
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Beşiktaş'ın uefa avrupa ligi kadrosu belli oldu

5 saat önce

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda mücadele edecek olan Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu.

Beşiktaş'ın uefa avrupa ligi kadrosu belli oldu, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda mücadele edecek olan Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu. Yeni transferler Abdoulay Diaby ve Mohamed Elneny de kadroda yer aldı.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosunda şu isimler yer alıyor:

KALECİLER: Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu

DEFANS: Gökhan Gönül, Douglas Santos, Domagoj Vida, Enzo Roco, Victor Ruiz Torre, Caner Erkin, Pedro Rebocho

ORTA SAHA: Mohamed Elneny, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Jeremain Lens, Tyler Boyd, Georges Kevin N'Koudou

FORVET: Burak Yılmaz, Abdoulay Diaby, Güven Yalçın, Umut Nayir

Abdoulay Diaby, Beşiktaş, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 09:00 Kaynak: DHA
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