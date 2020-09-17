Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rio Ave oldu - Son Dakika

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rio Ave oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ın 3. eleme turundaki rakibi Portekiz'in ekibi Rio Ave oldu.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rio Ave oldu, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ın 3. eleme turundaki rakibi Portekiz'in ekibi Rio Ave oldu.

Rio Ave, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Bosna Hersek'in Borac takımını 90+1. dakikada Tarantini ve 90+7. dakikada Nikola Jambor'un golleriyle 2-0 yenerek, bir üst tura yükseldi.

Portekiz temsilcisi, 3. eleme turunda Beşiktaş ile eşleşti.

Beşiktaş, Rio Ave ile tek maç eleme usulüne göre 24 Eylül'de Vodafone Park'ta karşılaşacak.

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Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 23:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rio Ave oldu - Son Dakika Spor

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