Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rio Ave, İstanbul'da - Son Dakika

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rio Ave, İstanbul'da

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki rakibi Rio Ave, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki rakibi Rio Ave, İstanbul'a geldi.

Portekiz ekibi, Porto şehrinden kalkan özel uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı ve konaklayacağı otele geçti.

Rio Ave'nin teknik direktörü Mario Silva ve takımdan bir futbolcu, yarın Vodafone Park'ta düzenlenecek basın toplantısına katılacak.

Portekiz temsilcisi, son çalışmasını statta yapacak.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rio Ave, İstanbul'da

İstanbul, Beşiktaş, Rio Ave, UEFA, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 22:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rio Ave, İstanbul'da - Son Dakika Spor

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