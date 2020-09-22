Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rio Ave, İstanbul'da

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki rakibi Rio Ave, İstanbul'a geldi.
Portekiz ekibi, Porto şehrinden kalkan özel uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı ve konaklayacağı otele geçti.
Rio Ave'nin teknik direktörü Mario Silva ve takımdan bir futbolcu, yarın Vodafone Park'ta düzenlenecek basın toplantısına katılacak.
Portekiz temsilcisi, son çalışmasını statta yapacak.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 22:45 - Kaynak: AA
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