Son Dakika Haberleri: "Beşiktaş'ın vazgeçmeyen duygusu muhakkak sahaya yansıyacaktır"
Son Dakika Güncel 'Beşiktaş'ın vazgeçmeyen duygusu muhakkak sahaya yansıyacaktır'

"Beşiktaş'ın vazgeçmeyen duygusu muhakkak sahaya yansıyacaktır"

1 saat önce

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Bence oyunun özeti; oyuncularım iştahlarını beceriye yansıtamadı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Bence oyunun özeti; oyuncularım iştahlarını beceriye yansıtamadı. Bu süreçte tekrar kazanmak istiyorduk. Kazanamadık. Yarından itibaren yoğun olan haftaya hazırlanacağız. Ankaragücü'nü tebrik ediyorum" dedi.

Süper Lig'in 8'inci hafta müsabakasında başkent temsilcisi MKE Ankaragücü deplasmanına konuk olan Beşiktaş sahadan 1 puanla ayrıldı. Ligde geçen 8 haftalık bölümde hiç deplasman galibiyeti bulunmayan Beşiktaş, Eryaman Stadında da deplasman galibiyetiyle tanışamadı. Lige kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi karşılaştığı MKE Ankaragücü'yle 0-0 berabere kaldı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında alınan sonuçtan dolayı üzgün olduğunu belirten Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Milli takım arası vardı, ondan önce son maçımızı içeride; duygusu, coşkusu fazla bir şekilde kazanmıştık. Milli takıma gidenler, dönenler, arada yaşanan sakatlıklar oldu. Ama o duygu, coşku, vazgeçmeyen, pes etmeyen duygusunu bugün itibariyle de sahaya yansıtmak istedik. Bence oyunun özeti; oyuncularım iştahlarını beceriye yansıtamadı. Bu süreçte tekrar kazanmak istiyorduk. Kazanamadık. Yarından itibaren yoğun olan haftaya hazırlanacağız. Ankaragücü'nü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"DERBİ MAÇLARININ DUYGUSU ÇOK BAŞKADIR"

Büyük umutlarla transfer edilen Tyler Boyd transferi ve gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi hakkında gelen sorulara cevap veren Avcı, "Boyd, isteyerek aldığımız bir oyuncu. Lige de onunla başladık. Performanslarda inişler, çıkışlar elbette olacaktır. Bugün için soracak olursanız Boyd, kulübede 21'inci oyuncu olarak bulundu. Milli takımdan döndü; jetlacktan çıktı ve dün gece de serum yedi. Daha sağlıklı olsaydı bugün değerlendirebilirdik" şeklinde konuştu.

'Haftaya Fatih Hoca'yla karşılaşacaksınız, neler hissediyorsunuz' sorusuna Avcı, "Galatasaray'la karşı karşıya geleceğiz. Ben böyle bakıyorum, hayatım boyunca da böyle bakmaya devam edeceğim. Derbi maçlarının duygusu, ruhu, enerjisi çok başkadır. O maç çok başka olacaktır. Özellikle Beşiktaş'ın arması, rengi ve vazgeçmeyen duygusu muhakkak sahaya yansıyacaktır" şeklinde konuştu.

(Emin Kuvat - Mehmet Kalay - Yunus Emre Kartal/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:10 Kaynak: İHA
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