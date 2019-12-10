Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın Wolverhampton ile oynayacağı mücadeleyi Andris Treimanis yönetecek
Son Dakika Güncel Beşiktaş'ın Wolverhampton ile oynayacağı mücadeleyi Andris Treimanis yönetecek - Son Dakika

Beşiktaş'ın Wolverhampton ile oynayacağı mücadeleyi Andris Treimanis yönetecek

6 saat önce

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda deplasmanda Wolverhampton ile oynayacağı mücadeleyi Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek.

Beşiktaş'ın Wolverhampton ile oynayacağı mücadeleyi Andris Treimanis yönetecek, System.String[]

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda deplasmanda Wolverhampton ile oynayacağı mücadeleyi Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek.

(İHA)

Beşiktaş, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:45 Kaynak: İHA
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