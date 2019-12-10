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Beşiktaş'ın Wolverhampton ile oynayacağı mücadeleyi Andris Treimanis yönetecek
6 saat önce
Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda deplasmanda Wolverhampton ile oynayacağı mücadeleyi Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:45 Kaynak: İHA
Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda deplasmanda Wolverhampton ile oynayacağı mücadeleyi Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek.
(İHA)
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