Beşiktaş'ın Wolverhampton maçı kadrosu açıklandı (YENİDEN) - Son Dakika
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Beşiktaş'ın Wolverhampton maçı kadrosu açıklandı (YENİDEN)

6 saat önce

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki son maçında yarın İngiltere temsilcisi Wolverhampton'a konuk olacak.

Beşiktaş'ın Wolverhampton maçı kadrosu açıklandı (YENİDEN), System.String[]

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki son maçında yarın İngiltere temsilcisi Wolverhampton'a konuk olacak.

Molineux Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Letonya Futbol Federasyonundan hakem Andris Treimanis yönetecek.

Gruptan çıkma şansı bulunmayan Siyah-beyazlılarda Karius, Caner, Gökhan, Ruiz, Vida, Nkoudou, Ljajic, Atiba, Burak, Douglas ve Dorukhan kadroda yer almadı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın belirlediği 18 kişilik maç kadrosu şöyle;

"Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Doğukan Özkan, Enzo Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Mohamed Elneny, Necip Uysal, Pedro Rebocho, Jeremain Lens, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Erdem Seçgin, Abdoulay Diaby"


İngiltere, Beşiktaş, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:59 Kaynak: DHA
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