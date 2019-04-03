- Beşiktaş
'ın yardım tırı yola çıktı
İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü
ve siyah-beyazlı taraftarların Karadeniz
'deki okullar için organize ettiği yardım tırı, Vodafone Park
'ta yüklendi ve yola çıktı.
Beşiktaş Kulübü ve siyah-beyazlı taraftarlar yeni bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Karadeniz'de bulunan okullara götürülecek olan yardım malzemeleri, stadyuma gelen tıra yüklendi ve yola çıktı. Kulübün Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Beşiktaş'ın efsane isimlerinden ve eski teknik direktörlerinden Rıza Çalımbay
, sanatçı Hakan Altun ve Beşiktaşlı taraftarlar tırın yüklenmesine yardım etti. Hopa
, Fındıklı
ve Ardeşen
'de bulunan ihtiyaç sahibi 2 bin öğrenci için topladıkları yardımı daha geniş kitlelere ulaştırmak istediklerini söyleyen yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, "Doğu'da birçok okula yardım ettik. Oradaki ihtiyaç sahibi öğrencilerin okuduğu okullara yardım yaptık. Sonra daha çok ilgi görmeye başladı. Şimdi de Karadeniz'e gidiyoruz. Hopa, Fındıklı, Ardeşen'deki 2 bin ihtiyaç sahibi öğrenciye eşofman ve ayakkabı gibi ihtiyaçlarını, Beşiktaş temalı ürünlerle gönderiyoruz. Bir yandan da taraftar sayımızı artırıyoruz. Hakan bey ve Rıza hoca da bize bu süreçte destek oldu. Daha da artarak bu işi tüm Türkiye
'ye yaymak için destek bekliyoruz. Cuma günü başkanımızla Beşiktaşlı bir kardeşimizin yaptırdığı okul açılışımız var. Daha sonra üç merkezdeki birer okulda çocuklara malzemeleri bizzat dağıtacağız. Orada da Beşiktaşlılardan bu ilgiyi bekliyoruz. Tek amacımız farkındalık oluşturmak ve daha çok kitleye bunu yayabilmek" ifadelerini kullandı.
Çalımbay: "Umarım daha da çoğalır"
Teknik direktör Rıza Çalımbay da bu tarz yardımların artması gerektiğine dikkat çekerek "Böyle bir yardımı Beşiktaş'ın yapması, oralara kadar gitmesi çok güzel bir şey. Umarım daha da çoğalır. Beşiktaş'ı görüp diğer kulüpler de böyle şeyler yaparsa herkesi çok memnun ederler" dedi. Sanatçı Hakan Altun da çocukları sevindirmenin çok güzel olduğunu söyleyerek, "En çok bir çocuğun mutluluğuna sevinirim. Bir çocuğu sevindirmek dünyadaki en büyük mutluluklardan biridir. Aileleriyle beraber binlerce kişi mutlu olacak. Çocukları sevindirmek dünyanın en güzel şeyidir" açıklamasını yaptı.