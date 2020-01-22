Beşiktaş'ın yediği üçüncü golden sonra Abdullah Avcı: "Ben böyle takım görmedim" - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ın yediği üçüncü golden sonra Abdullah Avcı: 'Ben böyle takım görmedim' - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ın yediği üçüncü golden sonra Abdullah Avcı: "Ben böyle takım görmedim"

11 dakika önce

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, BB Erzurumspor'a 3-2 mağlup olarak Türkiye Kupası'na veda ettikleri maçta yenilen 3. golün ardından kulübede olay bir ifade kullandı.

Beşiktaş'ın yediği üçüncü golden sonra Abdullah Avcı:

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, BB Erzurumspor'a 3-2 mağlup olarak Türkiye Kupası'na veda ettikleri maçta yenilen 3. golün ardından kulübede olay bir ifade kullandı. Avcı'nın söylediği sözler, yayıncı kuruluşun kameralarına yansıdı.


Erzurumspor'da Oltan'ın attığı 3. gole sinirlenen Abdullah Avcı, yardımcısına dönerek, "Ben böyle bir takım görmedim hocam" dedi.


Avcı'nın ekranlara yansıyan bu sözü, sosyal medyada çok konuşuldu. Beşiktaş taraftarları, karşılaşma boyunca uzun süre Abdullah Avcı aleyhine tezahüratlarda bulunmuştu.



Kaybeden tüm 'da,


Erzurumspor Kulübü, Türkiye Kupası, Abdullah Avcı, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:24 
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