Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi
1 saat önce
Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların yeni başkanı seçildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:06 Kaynak: AA
Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların yeni başkanı seçildi.
BJK Akatlar Kültür ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda 8 bin 529 geçerli oyun 5 bin 9'unu alan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın 34. başkanı oldu.
Siyah-beyazlıların eski ikinci başkanlarından Serdal Adalı 2 bin 983 oy alırken, adaylardan Hürser Tekinoktay 537 oy topladı.
Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'ın şerefi, namusu, bir kuruşu bize emanet Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'yı devre arasına kadar göndermeyeceğiz Mustafa Yumlu maç sonunda isyan etti: Biz Anadolu takımıyız diye mi böyle yapıyorlar? Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu!