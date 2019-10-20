Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi
Son Dakika Spor Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi

Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi

1 saat önce

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların yeni başkanı seçildi.

Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi, System.String[]

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların yeni başkanı seçildi.

BJK Akatlar Kültür ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda 8 bin 529 geçerli oyun 5 bin 9'unu alan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın 34. başkanı oldu.

Siyah-beyazlıların eski ikinci başkanlarından Serdal Adalı 2 bin 983 oy alırken, adaylardan Hürser Tekinoktay 537 oy topladı.

Beşiktaş Spor Kulübü, Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'ın şerefi, namusu, bir kuruşu bize emanet
Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'yı devre arasına kadar göndermeyeceğiz Mustafa Yumlu maç sonunda isyan etti: Biz Anadolu takımıyız diye mi böyle yapıyorlar? Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 23:35:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]