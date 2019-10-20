Beşiktaş'ın yeni başkanı Çebi gazetecilerin sorularını yanıtladı
30 dakika önce
Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi, gazetecilerin soruların yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:58 Kaynak: AA
Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi, gazetecilerin soruların yanıtladı.
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