Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın yeni başkanı Çebi gazetecilerin sorularını yanıtladı
Son Dakika Güncel Beşiktaş'ın yeni başkanı Çebi gazetecilerin sorularını yanıtladı

Beşiktaş'ın yeni başkanı Çebi gazetecilerin sorularını yanıtladı

30 dakika önce

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi, gazetecilerin soruların yanıtladı.

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi, gazetecilerin soruların yanıtladı.

Beşiktaş'ın yeni başkanı Çebi gazetecilerin sorularını yanıtladı

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:58 Kaynak: AA
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