Beşiktaş'ın yeni boks ve güreş salonları, federasyonlarca ziyaret edildi - Son Dakika

Beşiktaş'ın yeni boks ve güreş salonları, federasyonlarca ziyaret edildi

18.11.2020 14:41
Beşiktaş'ın yeni boks ve güreş salonları, federasyonlarca ziyaret edildi, System.String[]

Beşiktaş'ın Vodafone Park'a taşıdığı boks ve güreş salonlarını, Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ziyaret etti.

Beşiktaş'ın Vodafone Park'a taşıdığı boks ve güreş salonlarını, Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ziyaret etti. Ziyarette konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, federasyonlardan gerekli desteği beklediklerini ifade etti.

Beşiktaş'ın Vodafone Park'a taşıdığı boks şubesi ve güreş şubesi, federasyonlarca ziyaret edildi. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Beşiktaş Asbaşkanı Fatih Hakan Avşar, Vodafone Park'ta bulunan salonları gezdi. Ahmet Nur Çebi'nin zor bir zamanda Beşiktaş'ın başına geçtiğini ifade eden Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, "Yakinen takip ediyoruz. Boksla ilgili bu güzel salonu bu güzel malzemelerle donatan ve gençlerimizin sağlıklı şekilde boks yapmasını sağlayan Fatih Avşar kardeşime teşekkür ediyorum. Biz bundan sonraki yapacağınız çalışmalarda sizlerin yanınızda olacağız. Teşekkür ediyorum" diye konuştu. Sporcuların şartlarını iyileştirmek için çalıştıklarını söyleyen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Kötü şartlarda boks yapan çocuklarımızın şartlarını iyileştirmek için buraları güzelleştirdik. Bizim de ricamız, federasyonun elinden gelen desteği bize vermesi. Malzeme olarak olur, eğitim olarak olur. Kendi gelirini sağlayarak, kendi hocalarının ödemesini yaparak ilerlemesini istiyoruz. Covid bitince tekrar bu sportif faaliyetlere başlayacağız" açıklamasında bulundu.

MUSA AYDIN: "YENİ AHMET AYIK'LAR YETİŞECEK"

Boks salonunun ardından güreş salonunda incelemelerde bulunulurken, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın açıklama yaptı. Beşiktaş'ın eski başkanlarından Ahmet Fetgeri'ye değinen Başkan Aydın, "Buraya geldiğimde öğrendim ki, Türkiye Güreş Federasyonu'nun ilk başkanı Ahmet Fetgeri Bey ve aynı zamanda kendisi Beşiktaş Kulübü'nün de eski başkanıymış. Beşiktaş'ın güreşle olan mazisi çok eski. Ahmet Ayık gibi Olimpiyat şampiyonu yetiştirmiş bir kulübümüz. Bu salonla yeni şampiyonların, yeni Taha Akgül'lerin, yeni Rıza Kayaalp'lerin yetişeceğine inanıyorum. Burayı kazandırdıkları için Ahmet Nur Çebi'ye ve Beşiktaş Kulübü'ne teşekkür ediyorum. Diğer spor kulüplerine örnek olmasını diliyorum. Federasyon olarak üzerimize düşen yapacağımızdan emin olun. Burada Fatih Avşar'a da gayretlerinden dolayı özellikle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ÇEBİ: "FEDERASYONLARIN KATKILARINI BEKLİYORUZ"

Beşiktaş için güreşin aynı ve önemli bir yeri olduğunu ifade eden Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Şampiyon güreşçimiz Ahmet Ayık'ın yanı sıra eski başkanımızın Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı yapması da ayrı bir gurur kaynağı. Bizim bu branşa daha bir hassasiyetle yaklaşmamız gerekiyor. Daha evvel faaliyet gösterdiğimiz yerlerin sağlıklı olmadığını gördük. Çok şükür ki asbaşkanımız Fatih Avşar bunu tespit etti. Özellikle Covid bittikten sonra arkadaşlarımız burada faaliyetlerini sürdürecek. Boksta dediğim gibi güreşte de spor okullarıyla gelir ve giderlerini sağlıklı şekilde ayakta tutabilirsek, bu branşlarımız daha sağlıklı olacaktır. Yine de sizlerden rica ediyoruz, federasyon olarak maddi, eğitim, hoca ve malzeme anlamındaki katkılarınızı lütfen Beşiktaş'tan esirgemeyin" diye konuştu.

Eyüp Gözgeç ve Musa Aydın'a hediye edilen Beşiktaş formalarının ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleşti.

(Bozhan Memiş - Bora Akyol/İHA)

Beşiktaş'ın yeni boks ve güreş salonları, federasyonlarca ziyaret edildi

Beşiktaş, Güreş, Aydın, Boks, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın yeni boks ve güreş salonları, federasyonlarca ziyaret edildi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

20 yıl sonra Mahsun Kırmızıgül ile barışan Alişan sessizliğini bozdu: Evime kadar gelip beni mahcup etti Efsane boksör Mike Tyson, ringlere geri dönüyor Pfizer ve BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısından bir müjde daha: Yüzde 95'ten fazla koruma sağladı 4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada Evlilik teklifi reddedilen adam, genç kızı gaz yağı ile yakarak öldürdü Oyuncu Ezgi Mola'dan hamilelik iddialarına sert çıkış: Terbiyesizce bir haber keşke sorsaydınız Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'nın tehdit mektubuyla ilgili ilk açıklama: Çakalların olduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez Oyuncu Gül Gölge trafik kazası geçirdi
Yeni korona tedbirleri sonrasında AVM'lerdeki kafe ve restoranlar da paket servis şeklinde hizmet verecek Yeni korona tedbirleri sonrasında AVM'lerdeki kafe ve restoranlar da paket servis şeklinde hizmet verecek         
15:58
Cemal Enginyurt, Alaattin Çakıcı'yı eleştirdiği paylaşımını sildi: Mesaj amacına ulaştı Cemal Enginyurt, Alaattin Çakıcı'yı eleştirdiği paylaşımını sildi: Mesaj amacına ulaştı         
15:54
İstanbul'un koronavirüs kırılganlık haritasında Avrupa Yakası'ndaki mahalleler daha riskli bulundu İstanbul'un koronavirüs kırılganlık haritasında Avrupa Yakası'ndaki mahalleler daha riskli bulundu         
15:36
Son Dakika! Faiz kararı öncesi Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmemeliyiz Son Dakika! Faiz kararı öncesi Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmemeliyiz         
14:57
Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar         
14:18
Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi         
13:41
"Uygunsuz görüntüleri var" iddiasıyla kızını öldürmüştü! Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı         
13:30
Ali Koç Los Angeles'ta 14,5 milyon dolara aldığı malikanenin parasını nakit ödemiş Ali Koç Los Angeles'ta 14,5 milyon dolara aldığı malikanenin parasını nakit ödemiş         
12:45
Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim         
12:18
Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin aşkı geri dönüyor! Tansel Öngel kadroya dahil oldu Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin aşkı geri dönüyor! Tansel Öngel kadroya dahil oldu         
12:03
Babasının cenaze törenine katılmayan Burak Deniz'den pes dedirten açıklama: Zamansal açıdan gidemedim Babasının cenaze törenine katılmayan Burak Deniz'den pes dedirten açıklama: Zamansal açıdan gidemedim         
11:39
"Salgın bütün ülkeye yayılmış durumda" diyen bakan Koca üç kentimize dikkat çekti         
11:36
Yaşlı adam üçüncü kattan yere çakıldı! Korkunç ölüm kamerada Yaşlı adam üçüncü kattan yere çakıldı! Korkunç ölüm kamerada         
11:23
Evinin bahçesine düşen göktaşını 14 milyona satan adam, milyoner olduğunu duyurdu Evinin bahçesine düşen göktaşını 14 milyona satan adam, milyoner olduğunu duyurdu         
11:11
Su içtiği için dehşeti yaşayan çocuğun hayatı alt üst oldu: Geceleri uyumuyor, yabancı birini görünce kaçıyor Su içtiği için dehşeti yaşayan çocuğun hayatı alt üst oldu: Geceleri uyumuyor, yabancı birini görünce kaçıyor         
10:31
İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu         
10:13
Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar         
01:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2020 16:09:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş'ın yeni boks ve güreş salonları, federasyonlarca ziyaret edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei