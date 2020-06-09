Beşiktaş'ın yeni forveti Keinan Davis

Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla devam ederken, santrfor mevkisi için düşünülen isimlerin başında gelen Keinan Davis için büyük bir kapışma yaşanıyor.



Tribalfootball.com adlı internet sitesinin konu ile ilgili yazdığı haberde, " Aston Villa, Davis ile yeni sözleşme imzalamak için görüşme yapıyor ama bu kez işleri hiç de kolay olmayacak" ifadelerine yer verildi.









KAYBETMEK İSTEMİYORLAR



Haberde, Aston Villa'nın genç golcü Davis ile yeni sözleşme imzalamak için görüşmelerini sıklaştırdığı ifade edilirken; Mirror'un aktardığı bilgilere göre ise Davis'e 'uzun vadeli yeni bir kontrat' önerdiği belirtildi.



Haberde ayrıca Türkiye'den gelen teklifin bir tehdit olarak algılayan Aston Villalı kurmayların elini sıkı tutmak için böyle bir plan yaptığı belirtildi. Beşiktaş'ın, gelecek sezondan itibaren Davis'i birinci santrfor olarak düşündüğü ve oyuncuyu kulübünden ayırmak için tüm birimlerini seferber ettiğine dikkat çekildi.



9 GOLE KATKIDA BULUNDU



Aston Villa U23 takımında 33 maç oynadıktan sonra A takıma yükselen Keinan Davis, burada da 57 resmi maçta forma giydi. A takımda toplam 4 gol atan, 5 de asist yapan İngiliz forvet 9 gole direkt olarak katkıda bulundu. 1.89 boyundaki genç santrfor Keinan Davis'in piyasa değeri yaklaşık 2.5 milyon Euro civarında... (Fotomaç)



