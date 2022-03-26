SPOR Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien Ismael Türk lezzetlerini tattı - Son Dakika
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SPOR Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien Ismael Türk lezzetlerini tattı

26.03.2022 22:21

Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien Ismael Türk lezzetlerini tattıFethi Şef'ten Fransız hocaya özel ikramOLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,(DHA)- Beşiktaş'a imza atan Valerien İsmael, İstanbul'u ve lezzetlerini tanımaya başladı.

Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien Ismael Türk lezzetlerini tattı

Fethi Şef'ten Fransız hocaya özel ikram

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,(DHA)- Beşiktaş'a imza atan Valerien İsmael, İstanbul'u ve lezzetlerini tanımaya başladı. Önce Beşiktaş'ın stadı ve tesislerini inceleyen Ismael daha sonra takım analizini çalışmaya başladı. Fransız teknik adam akşamları ise yardımcıları ile beraber seçkin restaurantlarda Türk lezzetlerini tadıyor. Develi Restaurant'ın Nişantaşı şubesinde bu akşam Fethi Şef'in özel sunumu ile karşılaşan 46 yaşındaki teknik adam, yardımcıları ile beraber sıradışı bir akşam yemeği ile tanıştı. Fethi Şef hazırladığı kebap ve et çeşitlerini kendi elleriyle Valerien Ismael'e yedirirken, Fransız hoca lezzete hayran kaldığını belirterek teşekkür etti.

SPOR Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien Ismael Türk lezzetlerini tattı
SPOR Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien Ismael Türk lezzetlerini tattı
SPOR Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien Ismael Türk lezzetlerini tattı
SPOR Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien Ismael Türk lezzetlerini tattı
SPOR Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien Ismael Türk lezzetlerini tattı

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien Ismael Türk lezzetlerini tattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien Ismael Türk lezzetlerini tattı - Son Dakika
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