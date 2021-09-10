Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı kadrosu belli oldu

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Beşiktaş Futbol Takımı'nın Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçtaki kadrosu belli oldu.

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