SPOR Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael İstanbul'a geldi - Son Dakika
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SPOR Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael İstanbul'a geldi

25.03.2022 00:57

SPOR Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael İstanbul'a geldiEnver ALAS / İSTANBUL,(DHA)Beşiktaş, prensipte anlaştığı Fransız teknik adam Valerien İsmael, İstanbul'a geldi.

SPOR Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael İstanbul'a geldi

Enver ALAS/ İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş, prensipte anlaştığı Fransız teknik adam Valerien İsmael, İstanbul'a geldi.

Türk Hava Yolları'na ait Manchester'dan kalkan tarifeli uçakla saat 23.35'te İstanbul'a gelen 46 yaşındaki teknik adamı kulüp yetkilileri karşıladı. Teknik direktör Valerien İsmael'in yarın tesisleri gezmesi ve sonrasında sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

SPOR Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael İstanbul'a geldi
SPOR Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael İstanbul'a geldi
SPOR Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael İstanbul'a geldi
SPOR Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael İstanbul'a geldi
SPOR Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael İstanbul'a geldi

YORUMLAR
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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael İstanbul'a geldi - Son Dakika


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