Beşiktaş'ın yeni teknik patronu Sergen Yalçın oldu - Son Dakika

Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile 1,5 yıllığına anlaştı. Yalçın, yarın Vodafone Park'ta taraftarı önünde ilk idmanını yapacak.

Beşiktaş'ta geçtiğimiz cuma günü Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasından sonra yeni teknik adamı belli oldu. Siyah - beyazılar, ligde en son Yeni Malatyaspor'da görev yapan eski futbolcusu Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık anlaştığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Bugün sabah 09.00 sularında Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen Sergen Yalçın, burada Transferden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları ve A Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ ile buluştu. Siyah - beyazlı futbolcularla toplantı yapan Yalçın, ardından takımının ligin 20. haftasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları kapsamında yaptığı idmana katıldı.

YARIN TARAFTARLA BULUŞACAK

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları kapsamında yarın saat 19.03'te taraftara açık antrenman yapacağını duyurdu. Vodafone Park'ta yapılacak olan idmanda siyah-beyazlı taraftarlar, bu sezon alınan kötü sonuçların ardından tribünlerden sık sık lehine tezahüratlar yaptıkları ve takımın başında görmek istedikleri yeni teknik direktörleri Sergen Yalçın ile buluşacak.

Öte yandan Yalçın'ın yardımcılıklarını; siyah-beyazlı takımda bir dönem forma giymiş olan Murat Şahin ve Çağdaş Atan yapacak.

(Bozhan Memiş/İHA)