Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın yeni transferi Boyd kampa katıldı
Son Dakika Güncel Haber

Beşiktaş'ın yeni transferi Boyd kampa katıldı

1 saat önce

Beşiktaş'ın yeni transferi ABD'li futbolcu Tyler Boyd, Riva'da gerçekleştirilen siyah-beyazlıların kampına katıldı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Boyd kampa katıldı, System.String[]
Beşiktaş'ın yeni transferi ABD'li futbolcu Tyler Boyd, Riva'da gerçekleştirilen siyah-beyazlıların kampına katıldı. 2019-2020 futbol sezonunda iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta yeni transfer Tyler Boyd, Riva'da gerçekleştirilen kampa katıldı. Teknik Direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştiren ABD'li futbolcu, daha sonra takım arkadaşlarıyla tanıştı. Vitoria Guimares'den transfer edilen 24 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştı.
(İHA)
Amerika Birleşik Devletleri, Beşiktaş, Riva, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Motoru arızalanan küçük uçak suya acil iniş yaptı ABD'nin kararından sonra Rusya'dan kritik hamle: Türkiye isterse SU-35 sevkiyatı yapmaya hazırız Khabib'den Floyd Mayweather için şok iddia: Maç yapmak için yalvarıyor. Parası tükendi herhalde Eljif Elmas'ın kuaföründen ilginç paylaşım: Belki de son traş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 15:44:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın yeni transferi Boyd kampa katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]