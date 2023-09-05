Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly, İstanbul'a geldi - Son Dakika

Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly, İstanbul'a geldi

Beşiktaş\'ın yeni transferi Eric Bailly, İstanbul\'a geldi
Son Güncelleme: 05.09.2023 20:33

Beşiktaş'ın Manchester United'dan transfer ettiği Fildişi Sahilli defans oyuncusu Eric Bailly'yi taşıyan uçak, saat 20:15 sıralarında İstanbul'a iniş yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, Bailly'nin yıllık maliyetinin 3.5 milyon euro olacağı belirtildi.

Süper Lig devi Beşiktaş'ın İngiliz ekibi Manchester United'dan transfer ettiği savunma oyuncusu Eric Bailly, İstanbul'a geldi.

YILLIK 3.5 MİLYON EURO KAZANACAK

Eric Bailly, 2016'da Manchester United'a 28 milyon euro bedelle transfer olmuştu. Fildişi Sahilli futbolcu geçen sezonu kiralık olarak Marsilya'da geçirdi. Eric Bailly'nin Beşiktaş'a yıllık toplam maliyeti 3.5 milyon euro olacak.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fildişi Sahilli defans oyuncusu Eric Bailly'nin nihai transferi hususunda Manchester United ile anlaşmaya varmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Eric Bailly'ye şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri yer aldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly, İstanbul'a geldi - Son Dakika
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