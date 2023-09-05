Beşiktaş\'ın yeni transferi Eric Bailly, İstanbul\'a geldi

Süper Lig devi Beşiktaş'ın İngiliz ekibi Manchester United'dan transfer ettiği savunma oyuncusu Eric Bailly, İstanbul'a geldi.

YILLIK 3.5 MİLYON EURO KAZANACAK

Eric Bailly, 2016'da Manchester United'a 28 milyon euro bedelle transfer olmuştu. Fildişi Sahilli futbolcu geçen sezonu kiralık olarak Marsilya'da geçirdi. Eric Bailly'nin Beşiktaş'a yıllık toplam maliyeti 3.5 milyon euro olacak.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fildişi Sahilli defans oyuncusu Eric Bailly'nin nihai transferi hususunda Manchester United ile anlaşmaya varmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Eric Bailly'ye şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri yer aldı.