Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor
1 saat önce
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki futbolcu, yarın akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda olacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki futbolcu, yarın akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda olacak.
Beşiktaş, Pedro Rebocho'yu Fransa İkinci Futbol Ligi (Ligue 2) kulübü Guingamp'tan satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:26
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