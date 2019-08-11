Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor
Son Dakika Spor Haber

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor

1 saat önce

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki futbolcu, yarın akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda olacak.

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor, System.String[]
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki futbolcu, yarın akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda olacak.

Beşiktaş, Pedro Rebocho'yu Fransa İkinci Futbol Ligi (Ligue 2) kulübü Guingamp'tan satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.
Guingamp, Beşiktaş, İstanbul, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:26 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'ta Arturo Vidal harekatı! Çılgın teklif
Fenerbahçe'nin transfer için İstanbul'a getirdiği Zanka transferinde yeni gelişme! Fenerbahçe Mathias Zanka'yı resmen açıkladı Fenerbahçe, Cumhuriyet Kupası'nda Sivasspor'a 2-1 yenildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.8.2019 01:30:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]