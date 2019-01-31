Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın Yeni Transferi Kagawa, İstanbul'a Geldi

Beşiktaş'ın Yeni Transferi Kagawa, İstanbul'a Geldi

59 dakika önce

Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Shinji Kagawa, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın Yeni Transferi Kagawa, İstanbul'a Geldi, System.String[]


Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Shinji Kagawa, İstanbul'a geldi.

Almanya'dan kalkan uçakla Atatük Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Japon futbolcuyu Beşiktaşlı yetkililer ve az sayıda Siyah-beyazlı taraftar karşıladı. Kagawa daha sonra beraberindeki heyetle alandan ayrıldı.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Shinji Kagawa, akşam saatlerinde sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayacak. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:01 Kaynak: DHA

Spor
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