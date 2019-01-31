Beşiktaş'ın Yeni Transferi Kagawa, İstanbul'a Geldi
59 dakika önce
Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Shinji Kagawa, İstanbul'a geldi.
Beşiktaş
'ın kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Shinji Kagawa
, İstanbul
'a geldi. Almanya
'dan kalkan uçakla Atatük Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Japon
futbolcuyu Beşiktaşlı yetkililer ve az sayıda Siyah-beyazlı taraftar karşıladı. Kagawa daha sonra beraberindeki heyetle alandan ayrıldı.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund
'da forma giyen Shinji Kagawa, akşam saatlerinde sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayacak. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:01 Kaynak: DHA
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Beşiktaş'ın Yeni Transferi Shinji Kagawa, İstanbul'a Geldi
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