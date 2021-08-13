Beşiktaş'ın yeni transferi Kenan Karaman performansıyla taraftarı mest etti! Övgü dolu paylaşımların arkası kesilmiyor

Son şampiyon Beşiktaş, Vodafone Park'ta Çaykur Rizespor'la karşılışıyor. Oldukça etkili bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlılarda Kenan Karaman performansıyla taraftarın beğenisini kazandı.

İLK GOLÜN ASİSTİNİ YAPTI

Çaykur Rizespor karşısında 9. dakikada Beşiktaş'ın attığı ilk golde N'Koudou'ya asist yapan Kenan Karaman, saha içindeki hareketliliği takım arkadaşlarını alan açması ve sırtı dönük oynama becerisiyle taraftarı mest etti. Milli futbolcu için siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyada övgü dolu binlerce paylaşım yaptı.