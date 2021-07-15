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Beşiktaş'ın yeni transferi Kenan Karaman: "Şimdi tarih yazma vakti" - Son Dakika

Beşiktaş'ın yeni transferi Kenan Karaman: "Şimdi tarih yazma vakti"

15 Temmuz 2021 Perşembe 20:42
Beşiktaş'ın yeni transferi Kenan Karaman:

Beşiktaş'ın yeni transferi Kenan Karaman, siyah-beyazlı takıma transfer olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Kenan Karaman, siyah-beyazlı takıma transfer olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan 27 yaşındaki futbolcu, "Siyah-beyazlı formayı terleteceğim için çok mutlu ve çok heyecanlıyım. Arma için elimden gelenin fazlasını yapacağıma emin olabilirsiniz. Şimdi tarih yazma vakti." ifadelerini kullandı.

Öte yandan siyah-beyazlı futbolcu bugün sağlık kontrolünden geçirildi.

Kenan Karaman, Beşiktaş, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın yeni transferi Kenan Karaman: 'Şimdi tarih yazma vakti' - Son Dakika Spor


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