Beşiktaş'ın yeni transferi Montero: "Burada bir çıkış yakalamak istiyorum" - Son Dakika

Beşiktaş'ın yeni transferi Montero: "Burada bir çıkış yakalamak istiyorum"

Siyah-beyazlı kulübün resmi Youtube kanalına konuşan İspanyol savunma oyuncusu, "Bana güvendikleri için kulübe teşekkür ediyorum.

Beşiktaş'ın yeni transferi Montero:

Siyah-beyazlı kulübün resmi Youtube kanalına konuşan İspanyol savunma oyuncusu, "Bana güvendikleri için kulübe teşekkür ediyorum. Çalışıp karşılığını vermek ve burada bir çıkış yakalamak istiyorum." diye konuştu.

Özelliklerinden bahseden Montero, "Topla oyunda iyiyimdir. Pozisyon alma ve agresif olmam da diğer özelliklerim." dedi.

Taraftarlara da mesaj gönderen Montero, "Ben bu takımın başarısı için elimden geleni yapacağım, taraftarlarımız emin olsunlar. Stada gelemiyorlar ama umarım kısa sürede onların sesini statta duyarız. İlk antrenmana çıktım, arkadaşlarımı ve hocama alışmaya çalışıyorum. Dil konusunda kendimi geliştirebileceğim kadar geliştireceğim." ifadelerini kullandı.

Youtube, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 22:52

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın yeni transferi Montero: 'Burada bir çıkış yakalamak istiyorum' - Son Dakika Spor

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