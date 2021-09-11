Beşiktaş'ın yeni transferi Pjanic, İtalyan gazetesine konuştu Açıklaması

Beşiktaş'ın yeni transferi Bosna Hersekli Miralem Pjanic, siyah-beyazlıların kendisini güçlü şekilde istediğini belirtti.

Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, İtalya'nın Tuttosport gazetesine verdiği röportajda yaşadıklarını ve beklentilerini anlattı.

Barcelona'dan Beşiktaş'a transferini değerlendiren Pjanic, "Onlar beni transfer döneminin son günlerinde çok güçlü şekilde istedi ve Koemanlı Barcelona'da kalamazdım. Çünkü bu bir yıl daha kaybedeceğim anlamına geliyordu ama bende oynama isteği var. Beşiktaş, Türkiye şampiyonu ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor. Forması siyah-beyaz. Beni çok güzel karşıladılar. Güzel bir deneyim olacak." ifadelerini kullandı.

Transfer döneminde Juventus'a dönme ihtimali olup olmadığı sorulan Pjanic, "Menajerimle bazı temas ve görüşmeler oldu ama transfer piyasası hiçbir zaman kolay olmamıştır. Juventus'a geri dönmek isterdim ve Allegri ile yeniden çalışmak için her şeyi yapardım. Juventus'u seviyorum. Taraftara bağlıyım ve Başkan ile iyi ilişkilerim var ama futbolda bir profesyonel olarak ileriye bakmalısın. Şimdi Beşiktaş ile güzel anlar yaşamak istiyorum." yanıtını verdi.

Juventus'ta Cristiano Ronaldo, Barcelona'da da Lionel Messi ile aynı takımda oynadığı hatırlatılan bununla ilgili ne düşündüğü sorulan Pjanic, "Evet kendimi çok şanslı hissediyorum çünkü bana göre dünya dışından olan bu iki isimle oynamak adeta bir kupa kazanmak değerinde. Leo ve Cris farklılar ama aynı zamanda benzerler de. Antrenmanda dahi rekabet ediyor ve kazanmak için oynuyorlar. Cristiano her küçük ayrıntıyla ilgileniyor ama Messi'nin çok çalışmadığını düşünmeyin. Leo'nun benzersiz bir yeteneği var." şeklinde yanıt verdi.

Pjanic, "dünya dışından gelen iki oyuncu" olarak tanımladığı Ronaldo ve Messi dışında Paulo Dybala'nın da üst düzey bir oyuncu olduğunu ve onunla oynarken keyif aldığını da vurguladı.