Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın yeni transferi Rebocho açıklamalarda bulundu
Son Dakika Spor Haber

Beşiktaş'ın yeni transferi Rebocho açıklamalarda bulundu

1 saat önce

- Beşiktaş'ın yeni transferi Rebocho açıklamalarda bulunduİSTANBUL - Beşiktaş'ın yeni transferi Rebocho açıklamalarda bulundu.

- Beşiktaş'ın yeni transferi Rebocho açıklamalarda bulundu
İSTANBUL - Beşiktaş'ın yeni transferi Rebocho açıklamalarda bulundu.
Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 05:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe, Manchester City'nin yıldızı Fernandinho'ya gözünü dikti
Göksel Gümüşdağ: Fenerbahçe'nin Mahmut Tekdemir teklifini reddettik Trabzonspor, Edgar Le'yi Feyenoord'a kiraladı! Beşiktaş, Vincent Aboubakar için Portolu yetkililerle masaya oturdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.8.2019 18:52:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın yeni transferi Rebocho açıklamalarda bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]