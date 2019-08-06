Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Ruiz İstanbul'da
1 saat önce
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı İspanyol stoper Victor Ruiz, İstanbul'a geldi.
Beşiktaş Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 06:16 Kaynak: DHA
'ın anlaşmaya vardığı İspanyol stoper Victor Ruiz, İstanbul
'a geldi.
İspanyol ekiplerinden Villarreal
'de forma giyen 30 yaşındaki stoper, Barcelona
uçağıyla 17.30 sularında İstanbul Sabiha Gökçen
Uluslararası Havalimanı'na ulaştı. Ruiz, havalimanında kendisini karşılayan basın mensuplarına kartal pozu verdi. Az sayıda taraftarın karşıladığı Victor Ruiz, kendisini bekleyen araç ile havalimanından ayrıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜNÜ
-Ruiz'in geliş kapısından çıkışı
-Ruiz'in kartal pozu vermesi
-Taraftarın Ruiz'e atkı takması
-Havalimanında yürüyüş
-Genel detaylar
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