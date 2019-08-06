Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Ruiz İstanbul'da
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Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Ruiz İstanbul'da

1 saat önce

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı İspanyol stoper Victor Ruiz, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Ruiz İstanbul'da, System.String[]
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı İspanyol stoper Victor Ruiz, İstanbul'a geldi.
İspanyol ekiplerinden Villarreal'de forma giyen 30 yaşındaki stoper, Barcelona uçağıyla 17.30 sularında İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na ulaştı. Ruiz, havalimanında kendisini karşılayan basın mensuplarına kartal pozu verdi. Az sayıda taraftarın karşıladığı Victor Ruiz, kendisini bekleyen araç ile havalimanından ayrıldı.


Villarreal, Barcelona, Beşiktaş, İstanbul, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 06:28 Kaynak: DHA
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Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
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