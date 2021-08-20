Beşiktaş'ın yeni transferleri Gaziantep maçı kamp kadrosunda

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçı kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlı ekibin yeni transferleri Mert Günok, Michy Batshuayi ve Alex Teixeira kamp kadrosunda yer aldı.

Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile yarın karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu belirlendi. Siyah-beyazlı ekibin yeni transferleri Mert Günok, Michy Batshuayi ve Alex Teixeira Gaziantep Futbol Kulübü maçı kamp kadrosunda yer aldı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Gaziantep deplasmanına götüreceği isimler ise şu şekilde:

"Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Rosier, Rıdvan Yılmaz, Josef, Nkoudou, Salih Uçan, Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Atiba, Mehmet Topal, Larin, Ghezzal, Necip Uysal, Nsakala, Welinton, Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçi, Güven Yalçın, Teixeira." - İSTANBUL