Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın yeni transferleri Sivas kafilesinde yer aldı
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Beşiktaş'ın yeni transferleri Sivas kafilesinde yer aldı

1 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda D.G. Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş'ın yeni transferleri Sivas kafilesinde yer aldı, System.String[]
Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda D.G. Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Yeni transferler Douglos, Boyd, Ruiz ve Pedro Sivas maçının kamp kafilesinde yer aldı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Beşiktaş, saat 16.30'da özel uçakla Sivas'a gidecek ve kampa girecek.
YENİ TRANSFERLER KADRODA Beşiktaş'ın, Sivasspor maçı kamp kadrosunda yeni transferler Douglos, Boyd, Ruiz ve Pedro da yer aldı. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın kadroya dahil ettiği isimler şöyle:
"Utku Yuvakuran, Ersin, Douglas, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Pedro, Vida, Gary Medel, Victor Ruiz, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan, Adem, Muhayer, Kartal, Erdem, Ricardo Quaresma, Tyler Boyd, Orkan Çınar, Umut ve Güven."
(İHA)
Pedro Rodriguez Ledesma, Sivasspor, Beşiktaş, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:40 Kaynak: İHA
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