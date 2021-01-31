Beşiktaş'ın yenilmezlik serisini Trabzonspor bitirdi - Son Dakika

Beşiktaş'ın yenilmezlik serisini Trabzonspor bitirdi

31.01.2021 21:15
Beşiktaş'ın yenilmezlik serisini Trabzonspor bitirdi, System.String[]

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan maçta Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yendi.

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan maçta Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yendi.

Rakibi karşısında 1-0 öne geçen siyah-beyazlı takım, avantajını kullanamadı. Beşiktaş her iki yarıda yediği gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Haftaya lider başlayan siyah-beyazlı takım, bu sezonki 5. yenilgisini aldı. 44 puanda kalan Beşiktaş, ikinci sıraya geriledi ve zirvedeki yerini Fenerbahçe'ye kaptırdı.

9 maçlık yenilmezlik serisi sonlandı

Beşiktaş, ligde 9 maç aradan sonra mağlubiyet yaşadı.

Ligin 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olduktan sonra çıktığı 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik alan siyah-beyazlı takım, Trabzonspor'a yenilmekten kurtulamadı.

Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta resmi maçlardaki galibiyet serisi de Trabzonspor mağlubiyetiyle sonlandı.

Vodafone Park'ta son 8 lig maçını kazanan ve 2 de Ziraat Türkiye Kupası galibiyetine imza atan siyah-beyazlı takım, bu başarısını Trabzonspor karşısında sürdüremedi.

Aboubakar yine attı

Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü atan Vincent Aboubakar, üst üste 3. maçta da fileleri havalandırmayı başardı.

Siyah-beyazlı ekibin Fatih Karagümrük ve Göztepe ile oynadığı maçlarda gol sevinci yaşayan Aboubakar, Trabzonspor mücadelesini de boş geçmedi.

Bu sezon ligdeki gol sayısını 12'ye çıkaran Aboubakar, takım arkadaşı Cyle Larin'i de yakaladı.

Beşiktaş'ın ceza sınırındaki oyuncu sayısı 4'e yükseldi

Siyah-beyazlı ekipte maçın 38. dakikasında sarı kart gören Valentin Rosier ceza sınırına geldi.

Bu sezon 7. kez sarı kart gören Rosier, daha önce cezası nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan karşılaşmada görev alamamıştı.

Beşiktaş'ta sarı kart ceza sınırındaki oyuncu sayısı ise 4'e yükseldi. Siyah-beyazlı ekipte Rosier'in yanı sıra Domagoj Vida, Bernard Mensah ve Rachid Ghezzal sınırda bulunuyor.

Dorukhan Toköz takımını 10 kişi bıraktı

Maçın 64. dakikasında Bernard Mensah'ın yerine oyuna dahil olan Dorukhan Toköz, 13 dakika sahada kalabildi.

Dorukhan, rakibine yaptığı sert hareket sonrası 77. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Beşiktaş'ta Valentin Rosier, mağlubiyet nedeniyle büyük üzüntü yaşadı. Maçın bitiş düdüğünün ardından diğer oyuncular hızlı bir şekilde soyunma odasına giderken, Rosier bir süre sahada kaldı. Bir süre yerde yatan Rosier, daha sonra üzgün bir şekilde soyunma odasının yolunu tuttu.

İki takım da maça şansız başladı

Karşılaşmaya iki takım da şansız sakatlıklarla başladı.

Trabzonspor'da maçın daha ilk saniyelerinde Abdulkadir Parmak sakatlanırken, Beşiktaş'ta ise 11. dakikada Rıdvan Yılmaz aynı şansızlığı yaşadı.

Bordo-mavili ekip, Abdulkadir Parmak'ın sakatlığı sonrası 4. dakikada Baker'i oyuna dahil etti.

Beşiktaş'ta ise sol kanatta Ekuban'dan topu kapmaya çalışan Rıdvan Yılmaz, bir süre koştuktan sonra adalesini tutarak kendini yere bıraktı. İlk müdahalesi sahada yapılan Rıdvan, sedyeyle oyun alanından çıkarıldı.

Siyah-beyazlı ekipte Rıdvan'ın yerine 14. dakikada Fabrice N'Sakala görev aldı.

Bu arada maçın 35. dakikasında da Trabzonspor'da Vitor Hugo'nun kaşı açıldı. Bordo-mavili oyuncu, saha kenarında tedavi edildi.

Vida'dan örnek hareket

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Domagoj Vida, maçta örnek bir davranışta bulundu.

Vida, Abdulkadir Parmak'ın sakatlığının ardından eksik mücadele eden Trabzonspor'un yedek futbolcusunu oyuna dahil edebilmesi için ayağındaki topu taca attı. Oyuncu değişikliğinin ardından Trabzonsporlu oyuncular taç atışında meşin yuvarlağı Beşiktaş'a verdi.

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yükselişini sürdürdü

Hafta içinde TFF Süper Kupa'yı müzesine götüren Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile yükselişini sürdürdü.

Bordo-mavili ekip, Avcı yönetiminde yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Avcı'nın teknik direktörlüğünde ligde 13 maça çıkan Trabzonspor, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Geçen sezon Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yapan Avcı, Trabzonspor'un başında eski takımına karşı da galibiyet sevinci yaşadı.

Bu sezon ligdeki galibiyet sayısını 10 çıkaran bordo-mavili ekip, puanını ise 36'ya yükseltti.

Uğurcan Çakır'dan başarılı performans

Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır, başarılı performansıyla galibiyette büyük rol oynadı.

Bordo-mavili takımın 24 yaşındaki kalecisi Uğurcan Çakır, Beşiktaş'ın üst üste bulduğu pozisyonlarda önemli kurtarışlara imza attı.

Bu arada, maçın son bölümlerinde iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin sonlanmasının ardından maçın hakemi Halil Umut Meler, Adem Ljajic ile Lewis Baker'e sarı kart gösterdi.

Trabzonspor, deplasmanda yine rakibine karşı iyi sonuç aldı

Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanında yine iyi bir sonuç elde etti

Bordo-mavililer, deplasmanda son 17 lig maçından 6'sında Beşiktaş'ı yendi, 7'sinde berabere kaldı. Beşiktaş ise söz konusu karşılaşmada rakibine 4 kez üstünlük kurabildi.

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Beşiktaş, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın yenilmezlik serisini Trabzonspor bitirdi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Turgut Özal'ın doktoru Cengiz Aslan hayatını kaybetti Lille, Yusuf Yazıcı'nın golüyle Ligue 1'de liderliğe yükseldi Fenerbahçe, İrfan Can transferi için Başakşehir'le anlaşmaya vardı Galatasaray, Benfica'dan Gedson Fernandes ile anlaşma sağladı Dansöz Didem'den Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın gözlerini kaçırmasına tepki: Büyük bir saygısızlık, yakıştıramadım! Trabzonspor, geriye düştüğü maçta Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti Emniyet Genel Müdürlüğü'nden polis memuru Akkaya'nın intiharına ilişkin açıklama: Mobbing iddiaları doğru değil Halfeti'nin ucube otelinin yıkım kararını paylaşan yazar, saldırıya uğradı
Ünlü oyuncu Atilla Pekdemir hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Atilla Pekdemir hayatını kaybetti         
21:28
İki doz Pfizer-BioNTech aşısı vurulan ABD'li Kongre üyesi koronavirüse yakalandı İki doz Pfizer-BioNTech aşısı vurulan ABD'li Kongre üyesi koronavirüse yakalandı         
21:09
Fatih Karagümrük, F.Bahçe'nin istediği Fatih Kuruçuk'u satmayacak Fatih Karagümrük, F.Bahçe'nin istediği Fatih Kuruçuk'u satmayacak         
20:51
Manisa'da 4 genç başlarından vurularak öldürüldü Manisa'da 4 genç başlarından vurularak öldürüldü         
20:10
Son Dakika: Türkiye'de 31 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 128 kişi vefat etti, 6 bin 562 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 31 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 128 kişi vefat etti, 6 bin 562 yeni vaka tespit edildi         
20:00
Son Dakika: Adalet Bakanı Gül'den savcının taraf olduğu gözaltı hakkında HSK'ya inceleme talimatı Son Dakika: Adalet Bakanı Gül'den savcının taraf olduğu gözaltı hakkında HSK'ya inceleme talimatı         
18:31
Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş'a Hadise'den gönderme: Dans alkışlanır Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş'a Hadise'den gönderme: Dans alkışlanır         
18:18
PTT, ayçiçek yağını daha ucuza satan şirkete dava açıyor PTT, ayçiçek yağını daha ucuza satan şirkete dava açıyor         
18:00
Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı         
17:47
Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde hayatını kaybetti Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde hayatını kaybetti         
17:28
CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi, CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi, "Vekillikten de istifa et" çağrıları için tek şartını açıkladı         
16:46
Kısıtlamada 30 kilometrelik kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheli başından vuruldu Kısıtlamada 30 kilometrelik kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheli başından vuruldu         
15:03
Almanya'da mRNA aşısından hayatını kaybeden yaşlılardan birinin son sözleri ortaya çıktı: Cildim griye döndü Almanya'da mRNA aşısından hayatını kaybeden yaşlılardan birinin son sözleri ortaya çıktı: Cildim griye döndü         
13:54
Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı         
07:57
Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor         
07:54
Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı         
00:13
100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı 100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı         
15:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2021 21:40:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş'ın yenilmezlik serisini Trabzonspor bitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei