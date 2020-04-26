Beşiktaş'ın yıldızı Boateng'ten transfer itirafı:

Spor Arena Dış Haber - Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Kevin- Prince Boateng, Sky Sports'a önemli açıklamalarda bulundu.



"MUTLUYUM, HEMEN KAYNAŞTIK"



Siyah-beyazlı takımda oynamaktan memnun olduğunu dile getiren Boateng, "Beşiktaş'ta mutluyum. Takım arkadaşlarım ve teknik direktörümle hemen kaynaştık. Fiorentina'ya ise hala biraz kızgınım" dedi.



"BİRBİRİMİZİ ANLAYAMADIK"



Boateng sözlerini "Fiorentina'ya gerçekten büyük bir istek ve yüksek moral ile gittim. Coşkulu taraftarların olduğu, benim için doğru bir yerdi. Bir süre sonra gol ve asist baskısına maruz kaldım. Aslında hala biraz kızgınım çünkü gerçek Boateng'i gösteremedim. Montella ile birbirimizi anlayamadık. Taktiğini değiştirdi. Artık merkezin daha az topla buluşmasını istiyordu" ifadeleriyle tamamladı.



Beşiktaş'ta 6 maçta sahaya çıkan Boateng 2 gol kaydetti.



