Beşiktaş'ın yıldızı haftalarca forma giyemeyecek - Son Dakika
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Futbol

Beşiktaş'ın yıldızı haftalarca forma giyemeyecek

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Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Ciro Immobile'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı. Immobile'nin 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

09.12.2024 20:00  Güncelleme: 20:22
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Beşiktaş, 1-0 kazandığı Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Ciro Immobile'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

ARKA ADALESİNDE GERİLME VE ÖDEM TESPİT EDİLDİ

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbol A Takımımızın Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın ardından sağ uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Ciro Immobile'nin yapılan klinik değerlendirmesi ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Ciro Immobile'nin tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

SAHALARDAN NE KADAR UZAK KALACAK?

Ciro Immobile'nin söz konusu adale sakatlığı sebebiyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. 34 yaşındaki İtalyan forvet, sezon başında transfer olduğu siyah-beyazlılarda 20 maça çıktı ve 13 gol attı.

Beşiktaş\'ın yıldızı haftalarca forma giyemeyecek

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Son Dakika Futbol Beşiktaş'ın yıldızı haftalarca forma giyemeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Fatma Öztürk:
    Noel yaklaşıyor, tüm ecnebilerin arka adalesinde ödem oluşuyor, 2-3 hafta yoklar, işimiz var vallaha.... 16 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    YILDIZ MI NE YILDIZI 8TAŞ IN TEK YILDIZI VAR ODA NECİP,, BU HAFTA ADS ILK GALIBIYETINI ALIR, POMPAYI BASAR 7 5 Yanıtla
  • ferhat eser:
    pompalama işlerine vekaleten mustafa hekimoğlu bakacak demekki 3 6 Yanıtla
  • ferhat eser:
    talat oğlum sen hastamisin bir tane mantıklı yorumunu okuyamıyacakmıyız senin hee 2 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    gerek yok zaten şampiyon GS olacak 0 1 Yanıtla
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