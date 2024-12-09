Beşiktaş\'ın yıldızı haftalarca forma giyemeyecek

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Beşiktaş, 1-0 kazandığı Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Ciro Immobile'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

ARKA ADALESİNDE GERİLME VE ÖDEM TESPİT EDİLDİ

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbol A Takımımızın Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın ardından sağ uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Ciro Immobile'nin yapılan klinik değerlendirmesi ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Ciro Immobile'nin tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

SAHALARDAN NE KADAR UZAK KALACAK?

Ciro Immobile'nin söz konusu adale sakatlığı sebebiyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. 34 yaşındaki İtalyan forvet, sezon başında transfer olduğu siyah-beyazlılarda 20 maça çıktı ve 13 gol attı.