Beşiktaş'ın yıldızı Quaresma, Kemer'de tatilde
1 saat önce
BEŞİKTAŞ'ın dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, Antalya'nın Kemer ilçesinde tatil yapıyor.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:28 Kaynak: DHA
BEŞİKTAŞ'ın dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma
, Antalya
'nın Kemer
ilçesinde tatil yapıyor.
Hakkında birçok transfer iddiası bulunan ve Beşiktaş
'taki geleceği belirsizliğini koruyan 35 yaşındaki Portekizli yıldız, ülkesindeki tatilinin ardından ailesiyle Kemer ilçesine bağlı Beldibi
Mahallesi'ndeki Rixos
Sungate Otel'e geldi.
Fanatik Beşiktaşlılığı ile bilinen otelin Genel Müdürü Derya Billur, tesislerde konaklayan Quaresma ile çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya üzerinden "Welcome Ricardo Quaresma- Hoş geldin Ricardo Quaresma" başlığıyla paylaştı. Quaresma ve Billur birlikte kartal işareti de yaptı.
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