Beşiktaş, İngiltere'den mağlubiyetle dönüyor - Son Dakika
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Beşiktaş, İngiltere'den mağlubiyetle dönüyor

57 dakika önce

STAT: MolineuxHAKEMLER: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs SpasjonnikovsWOLVERHAMPTON: Ruddy, Bennett, Coady, Kilman, Buur, Vinagre, Dendoncker (Dk. 73 Otasowie), Neves (Dk. 56 Jota), Moutinho (Dk. 70 Perry), Neto, CutroneBEŞİKTAŞ: Utku, Kerem (Dk.

Beşiktaş, İngiltere'den mağlubiyetle dönüyor, System.String[]

STAT: Molineux

HAKEMLER: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs

WOLVERHAMPTON: Ruddy, Bennett, Coady, Kilman, Buur, Vinagre, Dendoncker (Dk. 73 Otasowie), Neves (Dk. 56 Jota), Moutinho (Dk. 70 Perry), Neto, Cutrone

BEŞİKTAŞ: Utku, Kerem (Dk. 76 Roco), Necip, Erdoğan, Rebocho, Erdem, Oğuzhan, Lens (Dk. 81 Diaby), Güven (Dk. 64 Elneny), Boyd, Umut

GOLLER: Dk. 58, 64, 69 Jota, Dk. 67 Dendoncker (Wolverhampton)

SARI KARTLAR: Kilman (Wolverhampton) – Necip (Beşiktaş)

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 6'ncı ve son maçında Beşiktaş deplasmanda İngiliz ekibi Wolverhampton'a 4-0 mağlup oldu. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri Jota (3) ve Dendoncker kaydetti. Bu skorun ardından Beşiktaş, grubu 3 puanla son sırada tamamladı.

3'üncü dakikada Cutrone'nin ceza sahası yayı üzerinden çektiği şutta top, kaleci Utku'da kaldı.

21'inci dakikada Ruben Neves'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Utku kontrol etti.

İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

58'inci dakikada Wolverhampton öne geçti. Cutrone'nin topuk pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Neto'nun son çizgiden arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Jota'nın kafa vuruşu kaleci Utku'nun müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0.

62'nci dakikada ev sahibi ekibin kullandığı köşe vuruşunda kaleci Utku'nun boşa çıkması sonucunda ceza sahası yayı üzerinde Kilman'ın topa dokunuşu direkten döndü.

63'üncü dakikada Wolverhampton farkı 2'ye çıkardı. Dendoncker'in yaklaşık 30 metreden şutu kaleci Utku'nun dokunuşunun ardından direkten topa hareketlenen Jota'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

67'inci dakikada ev sahibi ekip skoru 3-0'a getirdi. Moutinho'nun sağ kanattan kullandığı kornere iyi yükselen Dendoncker'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.

69'uncu dakikada Wolverhampton bir gol daha buldu. Buur, sağ kanatta kazandığı topla ceza sahası içerisine girdi. Oyuncunun arka direğe çıkardığı pasla buluşan Jota'nın tek vuruşunda top ağlara gitti: 4-0.

76'ncı dakikada Vinagre'nin sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Otasowie'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı çıktı.

Karşılaşma Wolverhampton'ın 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

AVCI'DAN GENÇLİK AŞISI

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Wolverhampton karşısına genç oyuncuların ağırlıklı olduğu bir kadro ile çıktı. Avcı, bu deplasmanda 18 yaşındaki Erdoğan Kaya ve Kerem Kalafat ile birlikte 19 yaşındaki Erdem Seçgin'e forma verdi. Genç oyuncu Kerem Kalafat, ilk defa siyah-beyazlı formayı giydi.

ÇARŞI TAKIMINI DESTEKLEDİ

Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı, takımını bu deplasmanda yalnız bırakmadı. Londra'dan otobüslerle gelen 200 kadar taraftar, maç boyunca takımını destekledi.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Beşiktaş'ın İngiltere kafilesinde Erdal Torunoğulları liderliğinde 4 yönetici de yer alırken, yönetim takımı bu deplasmanda yalnız bırakmadı

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Wolverhampton-Beşiktaş maçında 300 özel güvenlik görevlisi, yoğun güvenlik önlemi alarak karşılaşmada olumsuz bir durum yaşanmaması adına hazır bulundu. Özellikle Beşiktaş tribünlerinde önlem alan güvenlik görevlileri, özel arama yaptı.


- Wolverhamptoningiltere
İngiltere, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:53 Kaynak: DHA
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