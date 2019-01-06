Beşiktaş Isimat-Mirin'i Açıkladı
30 dakika önce
İSTANBUL / DHABeşiktaş Kulübü, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımında forma giyen stoper oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin'i kadrosuna kattığını açıkladı.
İSTANBUL/ DHA Beşiktaş Kulübü
, Hollanda
'nın PSV Eindhoven
takımında forma giyen stoper oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Futbol
Takımımız, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin'i kadrosuna kattı.
Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nicolas Isimat-Mirin'e başarılar dileriz."
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:22 Kaynak: DHA
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