Beşiktaş, Isimat Mirin'i Toulouse'a kiraladı
26 dakika önce
Beşiktaş Kulübü, Fransız futbolcusu Nicolas Isimat Mirin'i 1 yıllığına Toulouse'a kiraladığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:39 Kaynak: DHA
Beşiktaş Kulübü, Fransız futbolcusu Nicolas Isimat Mirin'i 1 yıllığına Toulouse'a kiraladığını açıkladı.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şöyle;
"Futbol A Takım oyuncularımızdan Nicolas Isimat Mirin, 2019/2020 sezon sonuna kadar kira bedeli ve satın alma opsiyonuyla Fransız ekibi Toulouse'a kiralanmıştır."
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