Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Isimat Mirin'i Toulouse'a kiraladı
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Beşiktaş, Isimat Mirin'i Toulouse'a kiraladı

26 dakika önce

Beşiktaş Kulübü, Fransız futbolcusu Nicolas Isimat Mirin'i 1 yıllığına Toulouse'a kiraladığını açıkladı.

Beşiktaş, Isimat Mirin'i Toulouse'a kiraladı, System.String[]

Beşiktaş Kulübü, Fransız futbolcusu Nicolas Isimat Mirin'i 1 yıllığına Toulouse'a kiraladığını açıkladı.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şöyle;
"Futbol A Takım oyuncularımızdan Nicolas Isimat Mirin, 2019/2020 sezon sonuna kadar kira bedeli ve satın alma opsiyonuyla Fransız ekibi Toulouse'a kiralanmıştır."


Beşiktaş Spor Kulübü, Toulouse, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:39 Kaynak: DHA
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