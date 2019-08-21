Beşiktaş, Isimat Mirin'i Toulouse'a kiraladı

Beşiktaş Kulübü, Fransız futbolcusu Nicolas Isimat Mirin'i 1 yıllığına Toulouse'a kiraladığını açıkladı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şöyle;

"Futbol A Takım oyuncularımızdan Nicolas Isimat Mirin, 2019/2020 sezon sonuna kadar kira bedeli ve satın alma opsiyonuyla Fransız ekibi Toulouse'a kiralanmıştır."