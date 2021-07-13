Beşiktaş, İspanya kampını iptal etti

Beşiktaş Kulübü, İspanya'da yapmayı planladığı yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kampını, Avrupa'da yeniden artış eğilimi gösteren koronavirüs vakaları nedeniyle iptal ettiğini açıkladı.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Futbol A Takımımızın 24 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında İspanya'nın Alicante şehrinde gerçekleştirilmesi planlanan yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kampı, Avrupa'da yeniden artış eğilimi gösteren Covid-19 vakaları nedeniyle iptal edilmiştir.
Yeni sezon hazırlıklarımızın ikinci etap çalışmaları hakkında bilgilendirme ayrıca yapılacaktır."
Kaynak: DHA
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