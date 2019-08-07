Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, İspanyol futbolcu Victor Ruiz ile 3 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı.
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Beşiktaş, İspanyol futbolcu Victor Ruiz ile 3 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı.

1 saat önce

Beşiktaş, İspanyol futbolcu Victor Ruiz ile 3 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Beşiktaş, İspanyol futbolcu Victor Ruiz ile 3 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı., System.String[]
Beşiktaş, İspanyol futbolcu Victor Ruiz ile 3 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı. - İSTANBUL
Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:08 Kaynak: İHA
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