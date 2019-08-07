Beşiktaş, İspanyol futbolcu Victor Ruiz ile 3 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı.
1 saat önce
Beşiktaş, İspanyol futbolcu Victor Ruiz ile 3 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Beşiktaş Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:08 Kaynak: İHA
, İspanyol futbolcu Victor Ruiz ile 3 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı. - İSTANBUL
Rıdvan Dilmen'den Vedat Muriqi itirafı: Yanıldım Diego Forlan futbolu bıraktı Adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Aboubakar için resmi açıklama Beşiktaş Victor Ruiz transferini resmen açıkladı